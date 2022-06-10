Тікають від режиму Кадирова: чеченці призовного віку просять притулок у поляків

У Польщі, де наразі перебувають мільйони українських біженців, шукають захисту і росіяни призовного віку. Ця безпрецедентна міграційна тенденція є наслідком війни. Про це повідомляє місцеве видання.

«З початку року до кінця квітня іноземці подали 2493 заяви про міжнародний захист на території Республіки Польща. За даними Управління у справах іноземців — це 3799 осіб. Кількість їхня не зменшується — лише за квітень було подано 571 заяву на 778 осіб. Найбільше претендентів на захист — це громадяни Білорусі (825 осіб), України (664), росії (228), Іраку (256) та Афганістану (86).

Як заявив речник відомства Якуб Дудзяк, змінився профіль громадян росії, які звертаються за захистом у Польщі. Протягом останніх 30 років домінують чеченці (70−90 відсотків заявок, поданих громадянами рф). Цього року близько 30 відсотків заявників з цієї країни задекларували чеченську національність. З іншого боку, збільшується кількість заяв від росіян-чоловіків призовного віку від 18 до 34 років".

Білоруси, за словами видання, досі залишаються найчисельнішою національною групою, якій Польща надає захист — тенденція не змінюється вже майже два роки. Проте статус біженця надається рідко. Найбільше відмов — росіянам. Щодо українців, то багато заяв на міжнародний захист були закриті з ініціативи самих подавачів.

662

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter