«Обмеження на вивезення готівки та банківських металів»: що треба знати біженцям, які виїжджають за кордон

Виїзд за кордон в умовах воєнного стану у багатьох українців викликає чимало запитань. На ті, що звучать найчастіше, дали відповіді фахівці «Юридичного порадника для ВПО».

— Чи можна виїхати за межі України без закордонного паспорта?

— Згідно з чинними Правилами перетинання державного кордону громадянами України, виїзд за кордон дозволяється за наявності одного з таких документів: паспорта громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичного паспорта; службового паспорта; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу. Разом з тим виїхати за межі країни українці також можуть і за внутрішніми паспортами. Таку можливість після тимчасової заборони прикордонники поновили 18 квітня, враховуючи, що в умовах воєнного стану громадяни України не можуть швидко та вчасно оформити закордонний паспорт.

— Скільки грошей дозволяється взяти із собою?

— Якщо кошти зберігаються на банківських рахунках, жодних підтверджень надавати під час виїзду за межі України не потрібно. Сума у цьому випадку ніяк не впливає. Натомість діють обмеження щодо вивезення готівки та банківських металів. Так, на одну людину вільно (без декларування) дозволяється переміщувати готівку та банківські метали в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро. Сюди входить гривня, іноземна валюта (долари, євро, фунти тощо), банківське золото, срібло тощо. Якщо коштів чи банківських металів із собою буде більше ніж на 10 000 євро, необхідно подбати про їх письмове декларування під час проходження митного контролю. Підтвердження вимагається лише на ту суму, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро.

— Чи потрібно оформлювати для виїзду страховий поліс на автомобіль?

— Усе залежить від того, в яку країну планується виїзд. Так, міжнародний страховий сертифікат (зелена карта) з 28 квітня є обов’язковим під час перетину кордону з Польщею. Прямуючи з України до Молдови, такий поліс необхідно буде оформити протягом 24 годин після в’їзду на молдовську територію.

Раніше повідомлялося, що українські біженці масово скаржаться у Посольство України через те, що не можуть потрапити на територію Польщі.

102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter