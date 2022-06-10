Олімпійського чемпіона засудили до 16 років в'язниці за вбивство найкращого друга

Титулований монгольський дзюдоїст Найдангійн Тувшинбаяр, який є єдиним в історії своєї країни володарем олімпійського «золота», засуджений до тривалого ув'язнення.

Чемпіон Пекіна-2008 у квітні минулого року посварився зі своїм колегою, другом дитинства Ерденебілегом Енхбатом (обидва були в стані алкогольного сп'яніння), внаслідок чого той отримав тяжкі травми голови. Курс лікування в Південній Кореї потерпілому не допоміг, і він помер наприкінці грудня.

Після цього відбувся суд, який визнав Тувшинбаяра винним у нападі та нанесенні травм, що призвели до смерті потерпілого через місяці, та засудив Найдангійна до 16 років позбавлення волі.

«Я дуже шкодую про те, що сталося, свою провину визнаю. Загиблий був моїм найкращим другом, він стояв за моїми успіхами. Приношу щирі вибачення сім'ї загиблого, його братам та батькам. Я не збирався вбивати свого друга. Я винен у всьому цьому та хочу, щоб суддя виніс мені вирок. Я допомагатиму сім'ї свого друга до кінця свого життя», — передає слова Найдангійна із зали суду сайт «Сонін».

Зазначимо, що, окрім «золота» Пекіна-2008, в активі дзюдоїста також «срібло» Лондона-2012, а також «бронза» ЧС-2017, який проходив у Будапешті. За свої досягнення Тувшинбаяр був удостоєний на батьківщині звань заслуженого спортсмена країни та героя праці. Утім, усі регалії не допомогли відомому спортсмену уникнути заслуженого покарання.

В активі Тувшинбаяра "золото" Пекіна-2008 та "срібло" Лондона-2012

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