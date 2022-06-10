Чемпіони світу врятувалися у Відні, але поки без перемог у Лізі націй: відеоогляди матчів

У п'ятницю, 10 червня, продовжилася ігрова програма 3-го туру Ліги націй, у рамках якого збірна України зіграє номінально домашній матч у польському Лодзі з Вірменією.

Дивізіон А

Група 1

Австрія — Франція — 1:1 (Вайманн, 37 — Мбаппе, 83).

Справжнім героєм поєдинку став 25-річний голкіпер господарів Патрік Пентц, який проводив лише третій матч за національну збірну. Воротар, який протягом усієї кар'єри виступає на батьківщині за «Аустрію», не дозволив відзначитися переможцю Ліги чемпіонів Каріму Бензема, а також не менш зірковому Антуану Грізманну. «Розпечатати» кіпера зміг лише Кіліан Мбаппе, який вийшов на заміну, але Пентц напевно звернув на свою скромну персону увагу скаутів клубів із топ-чемпіонатів.

Данія — Хорватія — 0:1 (Пашаліч, 69).

Востаннє датчани зазнавали домашньої поразки майже два роки тому, поступившись Бельгії (0:2) у попередньому розіграші Ліги націй. Обірвати цю вражаючу серію вдалося Хорватії, яка здобула мінімальну перемогу завдяки єдиному голу одноклубника Руслана Малиновського по «Аталанті» Маріо Пашаліча.

Становище команд: 1. Данія — 6 очок; 2. Австрія — 4; 3. Хорватія — 4; 4. Франція — 2.

Дивізіон В

Група 2

Албанія — Ізраїль — 1:2 (Броха, 45+2 — Соломон, 58, 73).

Вольову перемогу гостям приніс «дубль» півзахисника донецького «Шахтаря» Манора Соломона у другому таймі.

Становище команд: 1. Ізраїль — 4 очки; 2. Ісландія — 2; 3. Албанія — 1.

Дивізіон С

Група 3

Азербайджан — Словаччина — 0:1 (Вайсс, 81).

Білорусь — Казахстан — 1:1 (Малькевич, 85 — Аймбетов, 13).

Становище команд: 1. Казахстан — 7 очок; 2. Словаччина — 6; 3. Білорусь — 2; 4. Азербайджан — 1.

Дивізіон D

Група 1

Молдова — Латвія — 2:4 (Ніколаеску, 5, з пенальті, Моцлан, 64 — Гутковскіс, 19, 60, Ікауньєкс, 26, 75).

Андорра — Ліхтенштейн — 2:1 (Алаєз, 78, з пенальті, Рубіо, 82 — Майєр, 90+3).

Становище команд: 1. Латвія — 9 очок; 2. Молдова — 4; 3. Андорра — 4; 4. Ліхтенштейн — 0.

У суботу, 11 червня, у Лізі націй буде зіграно десять поєдинків: дивізіон А — група 3: Англія — Італія, Угорщина — Німеччина; група 4: Нідерланди — Польща, Уельс — Бельгія; дивізіон В — група 1: Україна — Вірменія, Ірландія — Шотландія; група 3: Румунія — Фінляндія, Чорногорія — Боснія та Герцеговина; дивізіон С — група 1: Фарерські острови — Литва, Люксембург — Туреччина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Іспанія перемогла Швейцарію в Лізі націй та продовжила рекордну серію.

Фото uefa.com

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