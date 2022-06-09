Іспанія перемогла Швейцарію та продовжила рекордну серію: відеоогляди матчів Ліги націй

У четвер, 9 червня, відбулися матчі 3-го туру Ліги націй, в якій збірна України переможно стартувала поєдинком у Дубліні проти команди Ірландії (0:1).

Дивізіон А

Група 2

Португалія — Чехія — 2:0 (Канселу, 33, Гуедеш, 38).

Криштіану Роналду, хоч і провів на полі весь матч, відзначитися результативними діями не спромігся. Хоча партнери й без посильної участі п'ятиразового володаря «Золотого м'яча» впоралися…

Швейцарія — Іспанія — 0:1 (Сарабія, 13).

Іспанія, здобувши мінімальну перемогу, продовжила безпрограшну гостьову серію в офіційних зустрічах із Швейцарією до 11 поєдинків — це найвищий показник серед усіх збірних.

Становище команд: 1. Португалія — 7 очок; 2. Іспанія — 5; 3. Чехія — 4; 4. Швейцарія — 0.

Дивізіон В

Група 4

Норвегія — Словенія — 0:0. На 63-й хвилині вилучений Блажич (Словенія).

Швеція — Сербія — 0:1 (Йович, 45+3).

Становище команд: 1. Норвегія — 7 очок; 2. Сербія — 6; 3. Швеція — 3; 4. Словенія — 1.

Дивізіон С

Група 2

Греція — Кіпр — 3:0 (Бакасетас, 8, Павлідіс, 20, Лімніос, 49).

Косово — Північна Ірландія — 3:2 (Мурікі, 9, з пенальті, 52, Битики, 19 — Лейвері, 45, Баллард, 83).

Становище команд: 1. Греція — 9; 2. Косово — 6; 3. Північна Ірландія — 1; 4. Кіпр — 1.

Група 4

Північна Македонія — Грузія — 0:3 (Зівзівадзе, 52, Кварацхелія, 62, Кітейшвілі, 84).

Грузія у третьому поспіль матчі групового етапу здобула перемогу з розгромним рахунком та на всіх парах прагне наступного розіграшу виступати у вищому за рангом дивізіоні.

Гібралтар — Болгарія — 1:1 (Уокер, 61, з пенальті — Мінчев, 45+1).

Становище команд: 1. Грузія — 9 очок; 2. Північна Македонія — 4; 3. Болгарія — 2; 4. Гібралтар — 1.

Дивізіон D

Група 2

Мальта — Естонія — 1:2 (Хейн, 56, у ворота — Васильєв, 21, Анієр, 90+4). На 15-й хвилині Теума (Мальта) не реалізував пенальті.

Становище оманд: 1. Естонія — 6 очок; 2. Мальта — 3; 3. Сан-Маріно — 0.

У п'ятницю, 10 червня, у Лізі націй буде зіграно сім поєдинків: дивізіон А — група 1: Австрія — Франція, Данія — Хорватія; дивізіон — група 2: Албанія — Ізраїль; дивізіон С — група 3: Азербайджан — Словаччина, Білорусь — Казахстан; дивізіон D — група 1: Молдова — Латвія, Андорра — Ліхтенштейн.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися онлайн матч Ліги націй між Україною та Вірменією.

Фото uefa.com

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