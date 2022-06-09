У суботу, 11 червня, збірна України проведе черговий матч у групі 1 дивізіону В Ліги націй-2022/2023. Після виїзної перемоги над Ірландією (1:0) підопічні Олександра Петракова в номінально домашньому матчі приймуть у польському Лодзі на міському стадіоні імені Владислава Кроли команду Вірменії.

Суперник «жовто-синіх» уже встиг провести два поєдинки в нинішньому розіграші турніру. Слідом за сенсаційною перемогою над Ірландією (1:0) підопічні іспанського фахівця Хоакіна Капарроса поступилися на виїзді Шотландії (0:2).

Україна та Вірменія зустрічалися між собою в чотирьох поспіль відбірних циклах чемпіонатів світу та Європи — з 1997-го до 2003-го. У восьми проведених матчах (останній із них — 7 червня 2003 року у Львові) наші хлопці не зазнали жодної поразки, у п'яти поєдинках здобувши перемоги та тричі зігравши внічию (різниця м'ячів — 17:8).

Букмекери в майбутній грі бачать беззаперечним фаворитом підопічних Олександра Петракова. На перемогу «жовто-синіх» можна поставити в авторитетній конторі William Hill з коефіцієнтом 1,22, на нічию — за 5,50, на успіх вірмен — 13,0.

У прямій трансляції матч Україна — Вірменія на території нашої країни, починаючи з 16:00, можна дивитися на телеканалах «Індиго TV» та «Футбол 1».

Ліга націй. Дивізіон В. 2-й тур

11 червня (субота)

Україна — Вірменія 16:00 Індиго TV, Футбол 1

Додамо, що в іншому матчі групи Ірландія прийме на своєму полі Шотландію.

Становище команд: 1. Шотландія — 3 очки (1 матч, різниця м'ячів — 2:0); 2. Україна — 3 (1, 1:0); 3. Вірменія — 3 (2, 1:2); 4. Ірландія — 0 (2, 0:2).

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