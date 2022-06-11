Розмитнення автівки через «Дію» одразу прибере усі тіньові схеми: Зеленський анонсував новий сервіс для українців

Президент України Володимир Зеленський анонсував розмитнення транспорту через державний сервіс у «Дії».

За його словами, узгоджено відповідний проект закону. «Увесь процес розмитнення буде максимально прозорим, зручним і одразу прибере всі тіньові схеми, які були можливі в попередні роки в цій сфері», — зазначив він.

У своєму черговому відеозверненній він також розповів, що уряд представив конкретні деталі державних програм, які мають забезпечити нові робочі місця й підтримку для бізнесу.

«Передусім це стосується безповоротних грантів для мікробізнесу та іншої спеціальної фінансової підтримки для малого й середнього підприємництва. Попри весь тиск росії, попри всі російські удари зробимо все, щоб економіка України, щоб економічна активність в країні відроджувалася», — додав Зеленський.

У Кабміні обіцяють передати документ на розгляд у парламент найближчим часом. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, для розмитнення буде достатньо VIN-код авто, розрахунок платежів відбуватиметься автоматично. «Сплатити можна прямо в застосунку. Весь процес розмитнення — не більше 5 хвилин», — відзначав очільник уряду та додавав, що митники не впливатимуть на формулу розмитнення. Її визначатимуть виключно характеристики авто: об'єм, тип та потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність.

Через «Дію» можна буде подавати й заявки на гранти для створення мікробізнесів. Бізнес-плани розглядатимуть незалежні оцінювачі-підприємці. Крім того, під цей бізнес можна буде взяти пільговий кредит у межах програми «5−7-9».

Серед ініціатив, за словами прем’єр-міністра, — безповоротні гранти на розвиток переробних підприємств, зокрема, деревообробних, з виробництва меблів, одягу чи фурнітури, будівельних матеріалів, аграрних тощо. Держава видасть грант, який можна буде витратити на придбання обладнання.

Гранти надаватимуться й в агросекторі, зокрема на висадку нових фруктових і ягідних садів та на часткову компенсацію будівництва модульної теплиці розміром 2 гектари: «Наразі передбачаємо будівництво до 3-х тисяч таких теплиць. Це означає нове виробництво, нові експортні можливості, збільшення пропозиції овочів, ягід і фруктів на внутрішньому ринку, більше конкуренції та кращі ціни», — додав Шмигаль.

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Великобританії Беном Уоллесом, головною темою їх зустрічі стала військова підтримка нашої країни у війні з рф.

Фото Офісу президента України

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