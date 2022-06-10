Зброя, фінанси та санкції: Зеленський назвав три речі, у яких проявляється підтримка Великобританією України

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з міністром оборони Великобританії Беном Уоллесом і головною темою їх зустрічі стала військова підтримка нашої країни у війні з рф.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Вдячний загалом Великій Британії, уряду, прем'єр-міністру. Ми можемо про це говорити — будемо вдячними довго. Війна — це великий прояв того, хто наші справжні друзі», — наголосив президент.

Також глава Української держави зазначив, що зараз дуже часто спілкується з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном і знає, що на рівні міністрів такий самий теплий контакт, як і на рівні глави Офісу є контакт із британською стороною.

Крім того, Зеленський наголосив, що вдячний за справжню об'єднану роботу між Україною та Британією.

«Ці слова постійно переходять до дій. І це дуже важлива різниця між відносинами України із Британією й іншими державами», — сказав глава держави.

У коментарі до відео Зеленський зазначив, що «зброя, фінанси, санкції — три речі, в яких Велика Британія послідовно показує своє лідерство у підтримці України».

Також президент України подарував Уоллесу у рамці поштові марки та конверт «Російський військовий корабель… Всьо!».

Нагадаємо, зараз українські воїни на Донбасі вкрай потребують і військової техніки зі США з ленд-лізу, але її перша партія прибуде до України лише через 2−3 тижні.

Як виявилося, партнери України по «антипутінській коаліції» все ще побоюються, що Україна застосовуватиме їхнє озброєння для обстрілів… території Росії.

Фото Офісу президента

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