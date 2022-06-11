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У Сенаті Франції закликають до міжнародної солідарності та зупинки «Північного потоку — 1»

12:49 11 червня 2022
Гийом Гонтар

Міжнародна спільнота має продовжувати тиск на росію всіма можливими способами, незважаючи на збитки для економіки західних держав. Поки Європа залежна від російського газу, у кремля залишається інструмент тиску. Російський газопровід «Північний потік — 1» має бути зупинено. Про це заявив член Сенату Франції від «Зелених» Гійом Гонтар.

«росія може використовувати „Північний потік — 1“, як інструмент тиску (на ЄС. — Авт.), погрожуючи зупинити постачання. І ми бачимо, що у рф все ще є можливості діяти (діяти агресивно. — Авт.). Поки Європа залежить від російського газу проблема залишатиметься. Ми повинні тиснути на росію всіма доступними способами, навіть якщо це завдасть шкоди нашій економіці. Але ми також можемо розглядати це як можливість переосмислити нашу енергетичну систему та наш суверенітет в цьому ключі — це спосіб відреагувати на війну та також на складну кліматичну ситуацію», — заявив політик.

Він наголосив, що «Газопровід „Північний потік — 1“ має бути зупинений, але це має включати як європейську, так і міжнародну солідарність з огляду на негайні наслідки».

Раніше, керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співпраці Україна-НАТО, Олександр Данилюк заявив, що Європа будь-якої миті може відмовитися від газопроводів, що йдуть в обхід України. Він наголосив, що газопровід «Північний потік — 1» має бути негайно зупинено до виведення російських військ з України, це також буде гарантією того, що рф не зупинить постачання газу через Україну.

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