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Україна

Ворог відкинутий на всіх «гарячих» напрямках, окупанти розгортають додатковий госпіталь під Бєлгородом, — Генштаб

19:06 11 червня 2022
Бійці ЗСУ

На Слов’янському напрямку українські воїни успішно відбили ворожий штурм в районах Бражківки, Долини та Вірнопілля — окупанти відійшли. Ворог за підтримки мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню намагається закріпитись в Богородичному, бойові дії тривають.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та додали, що наші бійці успішно протистоять штурмовим діям ворога у Сєверодонецьку. Частиною підрозділів противник веде штурм у районі Тошківки, бойові дії тривають. Окрім того, ворожий штурм успішно відбито у районі Метьолкіного, де окупанти відійшли. Противнику довелося посилювати угруповання введенням в операцію підрозділів резерву.

А на Бахмутському напрямку в районі Попасної наші захисники успішно зупинили наступ противника — окупантам довелося відійти.

Російські підрозділи наступають в районі Ниркового, де бойові дії тривають. А у напрямку Миколаївки наступ противника захлинувся — ворогу довелося відступити.

Противник зазнав втрат та відійшов на позиції, що були зайняті раніше, в районі Берестового. Аналогична ситупація склалася і неподалік Володимирівки, де ворог намагався виявити слабкі місця в обороні ЗСУ та вдалися до розвідки боєм.

«Противник продовжує зазнавати значних втрат. З метою організації медичного забезпечення дій угруповання російських військ на Слобожанському напрямку, силами 442-го військового клінічного госпіталя з міста Санкт-Петербург додатково розгортається польовий шпиталь в населеному пункті Шебекіно Бєлгородської області», — додали у Генштабі ЗСУ.

Раніше в українській військовій розвідці заявляли, що росія не відмовилася від наміру повністю окупувати нашу країну.

Фото Генштаба ЗСУ

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