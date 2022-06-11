У ворога часткові успіхи на Слов'янському та Сєверодонецькому напрямках, але ЗСУ вдається стримувати просування окупантів, — Генштаб

На Донбасі підрозділи росіян мають певний успіх на Слов'янському та Сєвєродонецькому напрямках.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, ворог зосередив основні зусилля на підготовці військ до наступу на Слов’янськ, веде штурмові дії на напрямку Пасіка — Богородичне. Має успіх, намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного. На Сєвєродонецькому рашисти ведуть наступ у напрямку Новотошківське — Оріхове. Мають частковий успіх, закріплюються на північній околиці населеного пункту Оріхове. Штурмові дії противника у Сєверодонецьку тривають.

На інших напрямках ситуація наступна:

На Лиманському ворог проводить перегрупування військ та поповнює запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки наступу на Слов’янськ та Сіверськ.

На Бахмутському російські підрозділи перегруповуються для ведення наступу на Миколаївку та Комишуваху.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів Західного військового округу на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях для запобігання перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки. Рашисти з артилерії обстріляли позиції українських військових у прикордонних районах Сумщини.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активно застосовує авіацію та артилерію для сковування наших військ та перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки.

«За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито чотирнадцять атак ворога, знищено чотири танки, дві артилерійських системи, одинадцять бойових броньованих машин, три одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири безпілотних літальні апарати типу «Орлан-10», — додали у Генштабі.

Фото Генштаба ЗСУ

Тим часом радник очільника Офісу президента Олексій Арестович назвав 9 та 10 червня «днями української артилерії», коли, за його інформацією, російські війська втратили не менше 600 військовослужбовців, у тому числі двох генералів. В ефірі Фейгін LIVE він, зокрема, згадав Кадіївку на Луганщині (колишній населений пункт Стаханов), де ЗСУ завдали удару по базі «вагнерівців» та росгвардійців, де було вбито та поранено десятки окупантів.

А генерали, за інформацією Арестовича, були ліквідовані на Херсонщині. Один із них — генерал ФСБ рф, який відповідав за організацію референдуму на Херсонщині. У цьому ж регіоні, як стверджує радник голови ОП, було ліквідовано більше двох сотень арабських найманців. Він також згадав про ліквідацію низки складів боєприпасів та ПММ противника, додавши, що успішні удари по військах ворога стали можливими завдяки постачанню західних партнерів артилерії калібру 155 мм.

Ексклюзивне інтерв'ю з політологом «У росіян немає впевненості, що вони утримають окуповані території», — Олег Саакаян про скасування псевдореферендуму на Херсонщині" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Генштабу ЗСУ

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