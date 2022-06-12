34.51 / 35.45 36.32 / 37.70
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Британський суперваговик нокаутував двометрового чемпіона-американця і готовий замахнутися на Усика або Джошуа (відео)

9:45 12 червня 2022
Тревор Брайан&nbsp;— Денієл Дюбуа

У ніч на неділю, 12 червня, у Casino Miami Jai Alai у Майамі (США) відбувся вечір боксу під назвою «Бій за свободу та мир», який легендарний промоутер Дон Кінг присвятив «хороброму та сміливому українському народові». У головному бою шоу в рингу зійшлися непереможний досі володар титулу регулярного чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у суперважкій ваговій категорії (понад 90,7 кг) американець Тревор Брайан (22 перемоги, 15 з них — нокаутом, 1 поразка) та британець Денієл Дюбуа (18 перемог, 17 з них — нокаутом, 1 поразка), який своєї єдиної невдачі зазнав у 2020 році у поєдинку проти Джо Джойса.

З перших раундів 24-річний британець на прізвисько Динаміт контролював хід бою, перевіряючи пасивного суперника точними ударами. Починаючи з третьої трихвилинки, 32-річний американський чемпіон зі зростом 201 см (у Дюбуа — 196 см) перейшов у режим виживання і в четвертому раунді після хука Денієла з лівої опинився на настилі рингу. Спроба Брайана піднятися на ноги не увінчалася успіхом, і рефері зафіксував перемогу британця технічним нокаутом.

До речі, ще перед боєм Денієл Дюбуа заявив, що боксерські апетити у нього ще ті. «Я багато чому навчився завдяки бою з Джойсом, — запевнив британець. — Я вивчив свої уроки і зараз уже інша людина. І ви, хлопці, станете свідками цього. Цей бій поставить мене у хорошу позицію для зустрічі з переможцем реваншу Усик — Джошуа. Сподіваюся, Ей-Джей переможе. Я був би щасливий битися з переможцем в майбутньому, відмінний був би бій».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Денієл Дюбуа нокаутував румуна Богдана Діну в бою за тимчасовий чемпіонський пояс WBA у надважкій вазі .

Фото Twitter WBA Boxing

279

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Старість

Пенсійне посвідчення треба замінити: у ПФУ роз'яснили, в яких випадках знадобиться новий документ

Помідори на грядці

Ніколи не прибирайте цей пасинок у томатів: помідори будуть великими та смачними (відео)

Подвойте врожай помідорів, огірків та&nbsp;інших овочів: дайте рослинам це&nbsp;підживлення, і&nbsp;вони завалять вас своїми плодами (відео)

Подвойте врожай помідорів, огірків та інших овочів: дайте рослинам це підживлення, і вони завалять вас своїми плодами (відео)

Томати

Томати, огірки та перець після цієї підгодівлі пруть уві всю без зупинки, і завжди дають ранній врожай (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.