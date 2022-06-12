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«Увійдете прямо в пекло»: представник України при ООН зробив важливе попередження путіну та його поплічникам

9:59 12 червня 2022
Сергій Кислиця

Представник України при ООН Сергій Кислиця вважає, що війни ніколи не виникають «просто так», а є наслідком гріха. Саме це, вважає він, і демонструє нинішнє російське керівництво, у страху сподіваючись сховатися за безглуздими виправданнями та величезними хрестами своїх священиків. Про це він заявив під час своєї промови у соборі Святого Патріка у Нью-Йорку.

«Ні влада, ні армія, ні багатство не врятують злого путіна та його злих поплічників від гніву Божого. Я попередив посланця путіна: „Для військових злочинців немає чистилища, вони йдуть прямо в пекло“. Він не покаявся», — заявив Кислиця.

На думку дипломата, російські політики можуть продовжити поєднувати своє православ'я з походами до шамана, проте Україні від цього поки що не стає легше. Через рішення путіна та його команди наша країна поступово перетворюється на землю, вкриту могилами, як свіжими шрамами.

«Буча і Маріуполь, Ірпінь і Бородянка, Попасна і тепер Сєверодонецьк — нагадування про злочини росії і наш біль», — додав Кислиця.

За його словами, жодні труднощі не зможуть зламати українців, адже Бог «не співчуває своїм ворогам». Тому Україна, як і добро, на чиєму боці вона перебуває, обов'язково переможуть.

Як писали «ФАКТИ», раніше Кислиця заявив, що володимир путін навмисно використовує продовольство як зброю проти українського народу. Він нагадав, що близько 400 млн людей у всьому світі, переважно на Близькому Сході, Північній Африці та Азії, залежать від постачання зерна з України.

Фото: Facebook Кислиці

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