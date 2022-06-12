Вимагали від 10 до 200 тисяч грн: СБУ викрила шахрайську схему «Ваш родич у полоні»

Служба безпеки України, яка нещодавно викрила шахраїв, які з-за кордону організували схему продажу гуманітарної допомоги Україні, заблокувала шахрайську схему «Ваш родич у полоні!». Про це йдеться у повідомленні відомства у Telegram.

«На Запоріжжі були викриті зловмисники, які телефонували рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонували свою „допомогу“ у нібито визволенні їх з полону», — повідомили в СБУ.

Так, серед псевдопослуг, які пропонували шахраї, були такі:

▪️ телефонна розмова з полоненим — від 10 до 50 тис. грн

▪️ визволення з полону — від 50 до 200 тис. грн

▪️ перевезення тіла загиблого — до 10 тис. грн

«Звичайно, що жодну з обіцянок зловмисники не могли виконати. А після отримання грошей — просто зникали зі зв’язку. Організатором схеми виявився чоловік, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Маріуполі. Він нещодавно вийшов з тюрми. Крім того, у Запоріжжі в нього була спільниця. Її затримали спецпризначенці СБУ», — повідомили в СБУ.

Як писали «ФАКТИ», раніше під Києвом СБУ викрила канал фінансування агентури рф.

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