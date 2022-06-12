«Довжина залежить від вашої зовнішності»: стилістка розповіла з чим носити джинсові куртки

Одяг із деніма не втрачає своєї актуальності, адже це стильно, зручно та практично. За словами стилістки Анжели Швець, українським модницям слід звернути увагу на джинсові куртки, такі є у гардеробі чи не кожної. З чим носити, яку модель вибирати та який колір більш актуальний, вона дала поради.

«Купуючи джинсову куртку, обов'язково звертайте увагу на її розмір! Це важливо! - наголошує Анжела Швець. — Вона не повинна бути маленькою, між вами та курткою має бути достатньо вільного місця та повітря. Довжина куртки залежить від вашої зовнішності.

Якщо ви висока дівчина, звертайте увагу на видовжені варіанти курток (у чоловічому стилі), якщо такі моделі не подобаються, можливий укорочений варіант куртки.

Якщо ваш зріст нижче ніж 1 метр 55 сантиметрів, тоді б я вам порадила виключно укорочену модель джинсівки.

Щодо кольору, то у теплі пори року вибирайте світлі відтінки або класичний синій. Джинсова куртка буде ідеальним доповненням до суконь, спідниць, штанів, і навіть до класичних туфлів-човників. А ось з чим особисто мені не подобається поєднання такої куртки, так це з джинсами … На мій погляд, образ виглядає дуже громіздким і важким".

Раніше дизайнерка Ірина Джус порадила, що з речей треба обов'язково взяти в евакуацію, щоб потім не витрачати останні гроші на придбання необхідного.

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