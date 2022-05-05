«Справжня знахідка для жінок в умовах евакуації — сорочка-туніка»: поради дизайнерки Ірини Джус
Евакуація — непросте випробування для мільйонів людей. Багато хто їхав з дому в зимовому одязі та взутті. На вулиці ж з кожним днем дедалі тепліше. Потрібно переходити на легший одяг та взуття. У багатьох людей на придбання цього фактично немає коштів, тому що опинилися без колишніх заробітків. І все ж таки в кожній ситуації потрібно шукати оптимальне рішення.
Про те, як розв'язати проблему переходу на гардероб для теплої пори року за умов евакуації з мінімальним бюджетом, «ФАКТАМ» розповіла відома українська дизайнерка та стилістка Ірина Джус.
«Купуйте лише те, чому є застосування у цих обставинах»
— Ірино, який мінімум одягу потрібно мати в евакуації, щоб почуватися комфортно в теплу пору року?
— Комплект одягу має містити речі, які можна взаємозамінювати та нашаровувати. Це, наприклад, можуть бути дві базові футболки, сорочка, трикотажний кардиган, жакет, джинси та котонові штани. Справжня знахідка для жінок — сорочка-туніка трохи вище колін — її можна носити як сукню або в тандемі зі штанами, чергувати просторий і приталений силуети, одягати на співбесіду при влаштуванні на роботу, супермаркет, природу..
— Як бути із взуттям? Багато хто залишив рідну домівку у зимових чоботях і черевиках.
— Оскільки невідомо, коли люди зможуть повернутися додому, раджу придбати позасезонне взуття — наприклад, кросівки. Воно має бути зручним, практичним в носінні й поєднуватися з одягом. Вдалий вибір — спортивно-урбаністичні моделі нейтральних кольорів: чорного, сірого, темно-синього, хакі, бежевого. Від принтів на взутті раджу утриматися — його буде складно комбінувати з гардеробом. Бюджетним і практичним у носінні є взуття з якісної екошкіри та текстилю з водовідштовхувальним просоченням.
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— Як уникнути непотрібних покупок?
— Купуйте лише те, чому є застосування у цих обставинах. Складіть список покупок заздалегідь — це дозволить не відволікатися на інші категорії товарів.
Постарайтеся «задіяти» одяг, який вже маєте, та підбирайте до нього доповнення. Подумайте, які фасони «верху» комбінуються з вашими джинсами та який колір жакета збалансує строкату блузу, виявлену у валізі.
«Уникайте високого відсотка синтетики у складі одягу, тому що у спеку таку річ доведеться часто прати»
— Які поради дасте мамам дітей та підлітків?
— Насамперед прислухайтеся до побажань дитини. Не варто нав'язувати свій вибір, якщо він не імпонує доньці чи синові. Від пережитих подій та переїзду на нове місце дитина і так відчуває сильний стрес. Одягаючи нелюбий одяг, вона почуватиметься дискомфортно, затиснуто, відчуватиме роздратування. Задоволеність своїм виглядом, навпаки, підійматиме настрій, сприятиме концентрації, підвищуватиме впевненість у власному потенціалі. Те, що стиль «підв'язаний» під гаманець, — міф, який не має жодних підстав. Влаштуйте з сином або донькою «тур» місцевими комісійками, дозвольте обрізати набридлі джинси — все це дуже важливо для психологічного стану дитини.
— Як розпізнати одяг, який прослужить до першого прання?
— Виверніть річ навиворіт і розгляньте шви: якщо рядки криві, нитки стирчать, оверлок розповзається, а краї замість відстрочки підклеєні «павутинкою» — якість незадовільна. Із зусиллям потріть тканину долонею — якщо фарба полиняла на подушечки пальців, річ не варта вашої уваги.
— Який одяг найпрактичніший?
— Для нестабільних побутових умов краще підійде немазкий одяг, що не мнеться, але уникайте високого відсотка синтетики у складі, тому що у спеку таку річ доведеться часто прати, а це додаткові незручності й витрати.
Раніше модельєрка Наталія Синіцька порекомендувала, який одяг взяти з собою в евакуацію.
Фото з альбому Ірини Джус — автор фото Олександр Цибульський51
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