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«Відвезла пиріжки воїнам ЗСУ»: онука Софії Ротару показала, як проходять її вихідні

15:56 12 червня 2022
Соня Євдокименко

Внучка легендарної співачки Софії Ротару, яка від початку російської агресії підтримала Батьківщину своїх предків, Соня Євдокименко зараз перебуває у США, де продовжує навчання у школі моделей та відвідує заняття з відкриття власного бізнесу.

Звичайно, дівчина, як і більшість жителів країн вільного світу, зараз, мабуть, втомилася від новин з фронтів в Україні, тому вирішила просто весело провести вихідні, які збіглися зі святом Святої Трійці.

Вона зібрала кошик з їжею з найближчого ресторану (take-away), осідлала улюблений велосипед і вирушила в дорогу.

«Weekend getaway», — підписала пост Соня, натякаючи, що у неї з'явилася можливість покататися по околицях, та ще й доставити «пиріжки» ймовірної «бабусі» — все, як у казці.

Але, оскільки українці — нація мрійників, то у фан-аккаунтах Соні почали обговорювати тему про те, що як було б добре, якби дівчина перебувала не в Каліфорнії, а у Кривому Розі чи у Кропивницькому — тоді вона напевно повезла б воїнам ЗСУ «пиріжки від бабусі Софії» із найшикарнішою начинкою.

Цілком можливо, що колись у майбутньому дівчина й здійснить таку поїздку — але, швидше за все, вже після звільнення України від російської нечисті — коли околиці міст та дороги до них будуть цілком безпечними.

Як писали «ФАКТИ», онука Григорія Чапкіса Ольга Софрончик, яка проживає в Італії, також продовжує надавати допомогу своїй воюючій Батьківщині. Вона розпочала збір коштів для українців, які перебувають у зоні бойових дій, та проводить кампанію досить активно.

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