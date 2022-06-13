«Буду прямолінійним»: Подоляк назвав зброю, яка принесе перемогу Україні
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні у війні з росією вкрай необхидне важке озброєння, зокрема, потужні системи залпового вогню. Останні, до речі, обіцяє поставити Америка.
«Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів», — написав він у соцмережах.
Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути з, нам потрібен паритет важкої зброї:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 13, 2022
1000 гаубиць калібру 155 мм;
300 РСЗВ;
500 танків;
2000 одиниць бронетехніки;
1000 дронів.
15.06 у #Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення.
Михайло Подоляк анонсував, що 15 червня у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони, та додав: «Очікуємо на рішення».
Раніше інший радник голови ОП Олексій Арестович розповідав, що зброя із США доставляється не швидко: на завантаження, шлях через океан та доставку озброєння до України потрібен час.
Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах367
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