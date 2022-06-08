Довго вантажаться в Америці: у Зеленського назвали терміни перших поставок зброї зі США за ленд-лізом

Незважаючи на те, що військова техніка зі США за ленд-лізом дуже потрібна бійцям ЗСУ зараз, перша партія прибуде до України лише через 2−3 тижні.

Про це заявив у ефірі Фейгін Live радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, військова техніка із США до України доставляється великими транспортними кораблями.

«Ви повинні розуміти, що вони довго вантажаться в Америці, тижнів зо два, потім днів 10−12 пливуть через Атлантику, потім припливають до Європи, потім розвантажуються. Ви повинні розуміти, що це займає час, мінімум місяць», — пояснив Арестович.

Як відомо, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Українська сторона зможе отримати військову техніку та озброєння в оренду, а заплатити за них вже після перемоги над росією, або ж просто віддати вцілілу техніку назад. Сума ленд-лізу не обмежена, і визначається лише керівництвом країни.

Також нагадаємо, що 21 травня американський президент підписав закон HR 7691 «Закон про додаткові асигнування на Україну, 2022», який передбачає додаткові надзвичайні асигнування на 2022 фінансовий рік федеральним агентствам для реагування на ситуацію в Україні та для надання допомоги Україні. З урахуванням цих 40 млрд доларів американська допомога Україні становить приблизно 54 млрд доларів лише за два місяці.

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