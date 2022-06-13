«ЗМІ ворога радіють мудрому кадровому рішенню путіна»: що відомо про звільнення кримської «няш-мяш» Поклонської

Відома кримська колаборантка Наталія Поклонська, якій в Україні оголошено підозру за держзраду, сепаратизм та захоплення влади, повідомила про своє звільнення з посади заступниці голови Росспівробітництва — відповідний указ підписав російський президент володимир путін.

«Президент рф володимир путін підписав указ про моє звільнення з посади заступника керівника Росспівробітництва у зв'язку з моїм переходом на іншу роботу», — написала «няш-мяш» у соцмережах, не повідомивши жодних подробиць щодо нової посади.

Додамо, що на посаду заступника керівника Росспівробітництва Поклонська була «призначена» 2 лютого 2022 року, перед початком масштабної російської агресії проти України в рамках злочинної підготовки кремля до неї. До того півроку тривала трагікомічна епопея із «призначенням» Поклонської на фейкову «посаду посла росії» у африканській острівній державі Кабо-Верде.

«Посада» Наталії Поклонської у Росспівробітництві була вірогідно пов’язана із злочинним задумом російської влади на встановлення у Києві маріонеткового режиму за підсумком масштабної агресії, для фейкового «оформлення» якого ймовірно планувалося залучити й Поклонську. Знов-таки, суто на «медійну» роль.

«Наразі для Кремля стало очевидно, що у Києві у них жодних „посад“ не буде за визначенням, а на окупованих росіянами територіях півдня України Поклонська для них ніякої злочинної ролі грати не може, — повідомляють у Асоціації інтеграції Криму. — Вона має системні корупційні конфлікти із кланами кримських колаборантів Аксьонова та Константинова, а її використання в окупованих Херсоні чи Мелітополі ймовірно визнане окупантами „недоцільним“ через її нібито „компромісну“ позицію, яку російські спецслужби явно злочинно готували „для Києва“, а не для зони бойових дій, де наразі агресор поширює виключно ксенофобські антиукраїнські нарративи».

До слова, усі підконтрольні окупантам «кримські медіа» та «незалежні блогери та телеграм-канали» наразі синхронно «радіють мудрому кадровому рішенню путіна», як начебто ознаці «зімкнення рядів» російського нацизму.

Нагадаємо, що саме за клопотанням Поклонської був заборонений Меджліс кримськотатарського народу, вона працювала над обвинуваченнями у справі режисера Олега Сенцова та учасника Євромайдану Олександра Костенка.

До речі, Поклонська була помічена на окупованій Херсонщині у березні цього року. Вона прибула разом із російськими окупантами нібито для роздачі продуктових наборів мешканцям обстріляних міст та сел.

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