Чотири особи загинули під Вінницею у ДТП з автобусом Запоріжжя — Прага

В понеділок, 13 червня, близько 16:50, на Вінничині у смертельну ДТП потрапили легковий автомобіль та пасажирський автобус, є загиблі.

Як повідомляють у ДСНС, дорожньо-транспортна пригода сталася у селі Кунка Гайсинського району Вінницької області.

«Внаслідок зіткнення легкового автомобіля з пасажирським автобусом Запоріжжя — Прага (перебувало 11 пасажирів та 2 водія) загинули три особи, які перебували в автівці. Ще одну особу в тяжкому стані було госпіталізовано, але від отриманих травм людина померла», — повідомили рятувальники.

Тіла загиблих були заблоковані в поневіченій машині. Наразі подробиці щодо причин смертельної ДТП не повідомляються.

Нагадаємо, що нещодавно у Кіровоградській області зіткнулися пасажирський автобус сполученням Слупськ (Польща) — Харків і вантажівка. Тоді загинуло троє людей, ще двоє травмувалися.

Фото ДСНС

177

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter