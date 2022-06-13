Противнику не вдається взяти під контроль Сєвєродонецьк, він стягує сили на Криворізькому напрямку, — Генштаб

Російські війська вели штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, здійснювали наступ на позиції наших військ в районі Метьолкіного, але успіху не мали.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та додали, що на Донецькому напрямку окупанти здійснюють перегрупування підрозділів та посилюють угруповання, намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське.

На інших напрямках ситуація наступна:

На Слов’янському противник здійснив спробу ведення штурмових дій в Богородичному, успіху не мав, відійшов, закріплюється в північно-західній частині населеного пункту.

На Бахмутському підрозділи зс рф вели бойові дії на напрямках населених пунктів Тошківка — Устинівка, Оріхове — Золоте, Комишуваха — Врубівка, Василівка — Білогорівка, Ниркове — Миколаївка, Доломітне — Новолуганське, але успіху не мали.

«Ворог продовжує посилення угруповання військ, що діє на Криворізькому напрямку. Противник має суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів, що здійснюють штурмові дії на територіях Донецької та Луганської областей», — додали у Генштабі.

А голова Луганської ОВА Сергій Гайдай відзначив, що на цей час частина Сєвєродонецька залишається під українським контролем. Всі мости, що ведуть до обласного центру зруйновано. Евакуація та підвезення гумвантажів неможливі, мешканці міста виживають у вкрай важких умовах.

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Фото Генштаба ЗСУ

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