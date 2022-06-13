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Україна

У противника часткові успіхи на Харківському та Сєвєродонецькому напрямках, а на Слов'янському та Бахмутському ворог відступив із втратами, — Генштаб

8:47 13 червня 2022
Боєць ЗСУ

Ворог за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, мав частковий успіх, відтіснивши українських захисників з центру міста, бойові дії тривають.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, розповідаючи про стан справ на початок 110-ї доби спротиву України широкомасштабному російському вторгненню.

Ситуація на сході країни наступна:

На Донецькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів логістичного постачання з населеного пункту Бахмут. Продовжує заходи з поповнення втрат.

На Сєвєродонецькому напрямку обстрілював з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.

На Сіверському напрямку окупанти обстріляли з артилерії та мінометів позиції Сил оборони у районі Хрінівки Чернігівської області.

На Харківському напрямку противник вів штурмові дії у напрямку Тернова — Ізбицьке, мав частковий успіх, закріпився на його північній околиці.

На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи основні зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, успіху не мали.

На Бахмутському напрямку наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка — Врубівка та Комишуваха — Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте. Закріплюється по рубежу Роти — Миронівка. Для покращення тактичного положення та оволодіння панівними висотами безуспішно вів штурмові дії у напрямках Доломітне — Кодема, Доломітне — Новолуганське.

«Російський агресор блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що напередодні ворог із РСЗВ обстріляв Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області, є загиблі.

Фото Генштабу ЗСУ

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