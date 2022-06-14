Пандемії, кризи, війни не завада: кількість доларових мільйонерів у світі зросла за рік на 8%

У вівторок, 14 червня, міжнародна консалтингова компанія Capgemini оприлюднила свою щорічну доповідь про фінансовий стан найбагатших людей у світі — World Wealth Report. У порівнянні з 2021 роком, кількість доларових мільйонерів зросла на 7,8% і досягла 22,5 мільйона осіб. На 8% зріс сукупний капітал найбагатших людей. Він оцінюється тепер у 86 трильйонів доларів!

Найбільше доларових мільйонерів мешкають у США — 7 мільйонів 460 тисяч людей. Друге місце займає Японія — 3 мільйони 650 тисяч людей. Німеччина вийшла на третє місце. У цій країні мешкає 1 мільйон 630 тисяч доларових мільйонерів. Це на 100 тисяч більше у порівнянні з минулим роком.

Німеччина потіснила на четверте місце Китай. У КНР нарахували 1 мільйон 540 тисяч доларів мільйонерів.

Експерти Capgemini вважають, що кількість мільйонерів збільшилася завдяки зростанню курсу акцій та відновленню світового ринку після пандемії. У Європі, крім того, спостерігається бум на ринку нерухомості та підвищення обсягу приватних заощаджень.

Проте цей рік обіцяє мало хорошого. Світу загрожує глибока криза та нова рецесія через війну в Україні. Експерти прогнозують масовий відтік капіталу з України та Росії.

Очікується, що до кінця 2022 року нашу країну залишать 42% доларових мільйонерів. З Росії емігрують 15% багатіїв.

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