Якщо війна в Україні продовжиться і в 2023 році, світ чекає рекордна за останні 80 років економічна криза — Світовий банк

Світовий банк та клуб багатих країн ОЕСР опублікували свої піврічні прогнози. Оптимізм, який був ще нещодавно щодо перспектив світової економіки, змінився песимізмом. Висновок один — розв'язана росією війна проти України завадила світові відновитись після ковідної кризи. Повернення до колишніх темпів зростання добробуту у нинішній ситуації неможливе. «Світ заплатить високу ціну за війну росії проти України. Вона загрожує відновленню економіки, що тільки-но розпочалося після двох років пандемії. Вочевидь, що найбідніші країни постраждають більше за інших», — наголошується в доповіді ОЕСР.

Обидва прогнози засновані на припущенні, що війна в тій чи іншій формі триватиме не менш як рік, санкції проти росії та Білорусі залишаться в силі, європейське ембарго на російське вугілля та нафту набуде чинності, ціни на сировину та метали перестануть зростати, але залишаться високими. Світова торгівля страждатиме від проблем із логістикою, кредитні ставки у всьому світі продовжать підвищуватися і надалі.

«Російське вторгнення в Україну завдало шкоди глобальній економіці, дестабілізувало ринки енергоносіїв, загострило нестачу продовольства та бідність у багатьох країнах, що розвиваються», — зазначає Світовий банк.

У 2022 році зростання світової економіки тепер становитиме не більше 2,9%. У попередньому прогнозі економісти Світового банку обіцяли зростання на рівні 4,1%. Оскільки світовий ВВП у поточному році вперше має перевищити 100 трильйонів доларів, втрачені 1,2% є величезною сумою — понад 1 трильйон доларів!

Ще одна проблема — центробанки у різних країнах змушені підвищувати кредитні ставки, щоб боротися з рекордною інфляцією, яка також багато в чому спричинена російською агресією.

Вперше з часів Другої світової війни відновлення після рецесії не буксувало так швидко, як зараз. Поки що економісти говорять про гальмування. Проте, якщо війна продовжиться і в 2023 році, буде встановлено антирекорд. Такого короткого періоду приросту багатства перед новим спадом світ не знав понад 80 років.

Поки що рецесія загрожує лише Росії, Україні, Білорусі, Молдові, Киргизстану та Таджикистану, йдеться у звіті Світового банку. ВВП України, за його розрахунками, зменшиться на 45% у 2022 році та відновиться нескоро.

«Наслідки війни відчуватимуться далеко за межами короткострокового прогнозу. Вона залишить на тілі української економіки глибокі шрами у вигляді знищених виробництв, випалених полів, виснажених людських ресурсів», — наголошують економісти банку.

ВВП Росії, за їхніми розрахунками, скоротиться приблизно на 9% і навіть наступного року не повернеться до зростання, а зменшиться ще приблизно на 2% через європейське нафтове ембарго та скорочення доходів, споживання, інвестицій та імпорту.

Українські біженці коштуватимуть Європі 26 мільярдів євро лише у 2022 році, підрахувала ОЕСР. Дві третини цієї суми — прямі витрати на приймання біженців та їхнє розміщення. Ще близько 9 мільярдів євро потрібно на додаткове фінансування освіти та охорони здоров'я.

«Війна в Україні призвела до міграції населення історичного масштабу, небаченої з часів Другої світової. Кількість біженців із Сирії досягла 3 мільйонів після двох років конфлікту, тоді як з України стільки ж бігло за перші три тижні», — зазначає ОЕСР.

Через санкції, самообмеження західних трейдерів та енергетичного шантажу з боку росії нафта подорожчала майже в 4,5 рази порівняно з депресивними цінами на квитки. Такого різкого стрибка цін світ не знав із часів найбільшої нафтової кризи 1970-х років.

Економісти ОЕСР визначили 100 основних товарів із 4500, якими торгує світовий ринок, де частка України та Росії перевищує 15%. Здебільшого це метали, продовольство, добрива, нафтохімічна промисловість. Отже, війна спровокує дефіцит чи перебої у постачанні саме цих товарів.

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