Над 4 областями в Україні збили російські ракети: серед постраждалих від ударів ворога — дитина

Вдень у вівторок, 14 червня, відразу в чотирьох областях України було збито російські ракети .

Йдеться про Чернігівську, Львівську, Хмельницьку та Тернопільську, заявив в ефірі телемарафону радник голови МВС Вадим Денисенко.

«Збито ракету на Чернігівщині, на Хмельниччині. На Львівщині та Тернопільщині працювало наше ППО, поки більш докладної інформації немає», — каже Денисенко.

Уламки збитої російської ракети впали на цегельний завод у Львівській області. Через що відомо про чотирьох постраждалих, серед них одна дитина.

У свою чергу, голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив подробиці про збиту ракету у своїй області.

«Наші сили ППО збили над Золочевом російську ракету. Її уламки впали на цегельний завод. Відомо, що постраждали чотири особи. Серед них одна дитина», — пише Козицький.

За його словами, стан постраждалих лікарі оцінюють як легкий та середньої важкості.

«Запускали ракету з південно-східного напрямку», — додає голова ОВД.

Водночас у МВС вважають, що частина ракет могла бути випущена ворогом із території окупованого Криму.

«Частина з обстрілів, зважаючи на все, була з Криму, але щодо того, чи всі вони були з Криму, поки я сказати не можу» , — додав Денисенко.

Водночас, прес-секретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив на брифінгу, чому не всі ракети вдається збивати — наші системи протиповітряної оборони не є протиракетними і розраховані на ураження передовсім ворожих літаків та вертольотів.

«У нас є засоби протиповітряної оборони на озброєнні, а не протиракетної оборони. Основне завдання наших зенітно-ракетних комплексів — це літальні апарати ворога — літаки, вертольоти. Але ми збиваємо і крилаті ракети. Так, на жаль, не всі», — заявив він. .

За його словами, російські ракети зазвичай високотехнологічні і спроектовані таким чином, щоб бути малопомітними і летіти на наднизьких висотах, від 50 метрів.

«Вона (ракета. — Авт.) може летіти, скажімо, руслом Дністра, як це було з початку війни, і вона зникає з радарів і не всі засоби ППО можуть знищувати», — додав Ігнат.

Нагадаємо, минулої ночі ворог із Білгородської області накрив снарядами Харківщину, вбивши молоду маму, а з території тимчасово окупованої Херсонщини РСЗВ ударили по сусідніх містах Дніпропетровської області.

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