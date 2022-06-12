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Російський ворог завдав ракетного удару по Тернопільській області: серед постраждалих — діти (відео)

9:58 12 червня 2022
Ілюстративне фото ДСНС

Після недавньої ракетної атаки рашистів на Харків пізно ввечері в суботу, 11 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Чортків Тернопільської області, внаслідок чого постраждали кілька людей, зокрема й діти.

 

Про це повідомив голова Тернопільської ОВ Володимир Труш.

"Про ситуацію на Чортківщині. На щастя, жертв немає. Усю ніч надавали допомогу постраждалим, серед яких - діти", - написав Труш.

 


За його словами, зараз продовжуються роботи над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна цивільних осіб.

Пізніше Труш додав, що в результаті ракетного удару було поранено 12-річну дитину. Серед постраждалих — шість жінок. Їхній стан стабільний. Також внаслідок обстрілу частково зруйновано військовий об'єкт та чотири будинки. Крім того, одна з ракет потрапила до газової труби, через що у місті зараз немає газу. Його обіцяють поновити до кінця дня.

Нагадаємо, напередодні відомий астролог попередив про можливі ракетні удари росіян і мешканців столиці, адже ворог не відмовився від планів підпорядкувати собі нашу країну повністю.

Фото t. me/dsns_telegram/

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