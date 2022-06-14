Ворог обстріляв Дніпропетровську та Харківську області, є вбиті та поранені, у тому числі троє дітей

У ніч на 14 червня оккупанти знову обстріляли два райони Дніпропетровщини, поціливши по околицях села та прикордонних територій області.

Подробиці про наслідки ворожих прильотів розповів голова облради Микола Лукашук.

За його словами, під ударом знову опинився Синельниківський район: уночі оккупанти «Ураганами» обстріляли село у Покровській громаді. Там є пошкодження житлових будинків. За попередньою інформацією, загиблих та потерпілих немає.

Крім того, вчора ввечері оккупанти вдарили по Малій Костромці. Руйнувань немає, люди неушкоджені.

Залишки снарядів впали у полі

Ще один шматок снаряду пошкодивши дорожнє полотно

А вже вночі супротивник поцілив по прикордонних територіях Апостолівської громади. На щастя, обійшлося без втрат і без руйнувань.

Також у ніч на вівторок, 14 червня, російські оккупанти продовжили обстріл Харкова та Харківської області.

Про це написавши у своєму Telegram голова ОДА Олег Синєгубов.

За його інформацією, внаслідок обстрілів у селищі Жуковського 1 цивільного чоловіка поранено. У селі Малинівка через обстріли окупантів поранення отримали 2 дітей — хлопчик 11 та дівчина 17 років. У смт Печеніги поранено дитину 3 місяці, на жаль, її 35-річна мати загинула. У селі Завгороднє 1 поранень. Загалом в області 1 людина загинула, 5 — поранені, у тому числі 3 дітей.

Зруйнований житловий будинок у Харкові

В області пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, склади, сталися лісові пожежі.

У Харківському районі через влучення чотирьох російських ракет стався пожежа у складських приміщеннях, горіли вантажні автомобілі. Площа позики склала 2000 кв. м.

Нагадаємо, раніше про великий шматок ворожої ракети, яку знайшла у собі на подвір'ї, розповіла відома телеведуча Марічка Падалко.

Фото Валентина Резніченко і НВ

690

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter