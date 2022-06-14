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Спорт

«Будиночок» для пенсії: у мережі показали розкішний маєток Криштіану Роналду за 20 млн євро

20:19 14 червня 2022
Криштіану Роналду з нареченою Джорджіною Родрігес

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» португалець Криштіану Роналду, який у 2020 році став першим футболістом-мільярдером, ґрунтовно готується до моменту завершення кар'єри.

37-річний зірковий футболіст після того, як повісить бутси на цвях, має намір облаштуватися на батьківщині — у містечку Кінта-да-Марінья, розташованому на португальській Рів'єрі. Саме тут Криштіану затіяв грандіозне будівництво розкішної вілли. Спочатку футболіст планував витратити на все суму близько 12 млн євро, але по ходу зведення маєтку його ціна зросла вдвічі — майже до 20 млн в євровалюті.

«Він прагнув до досконалості протягом усієї своєї футбольної кар'єри та хоче того ж поза полем. Він хоче, щоб усе було ідеально для нього та його сім'ї. Він збирається піти на пенсію, коли його кар'єра підійде до кінця, і хоче бути на 100 відсотків щасливим», — поділилося джерело, наближене до родини португальця, з виданням The Sun.

Також відомо, що у маєтку, що планують здати наприкінці 2023 року, будуть критий та закритий басейн, гараж на 20 автомобілів, а також дві прибудови, призначені для матері Криштіану — Долорес Авейру.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Криштіану Роналду «подарував» нареченій на день народження найвищу будівлю у світі.

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