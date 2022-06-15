У вівторок, 14 червня, знаменитий голлівудський актор Арнольд Шварценеггер звернувся за відеозв'язком до учасників міжнародного кліматичного саміту Austrian World Summit у Відні. Колишній губернатор Каліфорнії закликав європейські країни рішуче відмовитись від покупки російських енергоносіїв.

«Погляньте на трагедію в Україні. Ми всі в жаху від того, що бачимо щодня у новинах. Але будьмо чесними перед собою. 1300 ракет, які росія випустила містами України за перші два місяці війни, коштували 7,7 мільярда євро. Це дуже багато. Але в цей час Європа заплатила Росії 44 мільярди євро за паливо! Звичайно, російські засмучені тим, що втрачають всіх своїх солдатів і так багато своєї техніки, танків, літаків та іншого. Але вони кажуть: „Гей, принаймні нам не потрібно платити за цю війну. Європейці надсилають нам гроші, вони платять за війну“. Ми маємо перестати брехати самим собі. Зараз у нас є всі необхідні технології, щоб залишити в минулому викопні енергоносії. Ми боргуємо перед українськими дітьми в бомбосховищах. Ми в боргу перед собою. Як не дивись, на наших руках кров, тому що ми фінансуємо війну…» — заявив Шварценеггер.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що за 100 днів війни росія заробила на експорті нафти, газу, вугілля та нафтопродуктів 93 мільярди євро. З них 57 мільярдів євро РФ отримала від країн Євросоюзу.

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