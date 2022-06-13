За 100 днів війни росія заробила на експорті енергоносіїв 93 млрд євро

У понеділок, 13 червня, Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), зареєстрований у Фінляндії, оприлюднив звіт під промовистою назвою — «Фінансування війни Путіна: Імпорт викопного палива з Росії у перші 100 днів вторгнення». Експерти центру вважають, що за перші 100 днів війни проти України дохід росії від експорту викопних енергоносіїв становив 93 мільярди євро!

Половину цієї суми росія отримала від продажу сирої нафти — 46 мільярдів євро. Газ, який експортується трубопроводами, приніс Москві 24 мільярди євро. Решта доходу надійшла від продажу нафтопродуктів (13 мільярдів євро), зрідженого природного газу (5,1 мільярда євро) та вугілля (4,8 мільярда євро).

Найбільшим покупцем російської нафти та газу залишається Євросоюз. З 24 лютого до 3 червня включно постачання в ЄС принесли росії 57 мільярдів євро (61% від усього доходу).

Якщо брати окремі держави, то перше місце посідає Китай (12,6 мільярда євро). За ним слідують Німеччина (12,1 мільярда євро) та Італія (7,8 мільярда євро).

Головний аналітик CREA Лаурі Мюлювірта звертає увагу на той факт, що за 100 днів з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фінляндія, Польща, Литва, Латвія та Естонія різко скоротили імпорт енергоносіїв з рф. А ось такі країни, як Китай та Індія, значно збільшили закупівлі. Москва надає покупцям значні знижки.

Цим користувалася і Франція. «Поки що ЄС розглядає можливість посилення санкцій проти росії, Франція збільшила свій імпорт і стала найбільшим у світі покупцем російського ЗПГ», — заявив Мюллювірта. Фінський експерт критикує таку політику французької влади. Він вважає, що заяви Парижа мають збігатися із його діями.

«ФАКТИ» тим часом звернули увагу на такий збіг. З початку війни в Києві з офіційними візитами побували багато лідерів країн Євросоюзу та все керівництво ЄС. А ось президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі поки не знайшли можливості відвідати Україну. Чомусь саме ці три країни за час війни виявилися головними європейськими покупцями російської нафти та газу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ЄС на початку червня затвердив шостий пакет санкцій проти росії та ухвалив рішення про часткове ембарго на імпорт російської нафти. Проте заборона наразі не поширюється на російський газ.

Читайте також: Якщо війна в Україні продовжиться і в 2023 році, світ чекає рекордна за останні 80 років економічна криза — Світовий банк

67

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter