Протягом сто дванадцятої доби протистояння українців широкомасштабному російському вторгненню Сили оборони змусили ворога з втратами відійти на кількох напрямах.

«На Слов’янському напрямку основні зусилля агресор зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм — Слов’янськ. Ворог безуспішно вів штурмові дії на напрямку Довгеньке — Краснопілля, намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Долина. Українські воїни дали рішучу відсіч та змусили окупантів відійти. На Бахмутському напрямку наші воїни завдали ворогу втрат під час його наступу на напрямках Василівка — Яковлівка та Василівка — Берестове. Окупанти відійшли», — повідомили у Генштабі ЗСУ.

У той же час бої у Сєвєродонецьку, де росіяни прагнуть встановити повний контроль над містом, тривають. А у Тошковці ЗСУ успішно відбили черговий ворожий штурм.

«За наявною інформацією, в місті Бєлгород та області здійснюється додаткове залучення медичних працівників з інших регіонів російської федерації для роботи з пораненими військовослужбовцями. Все це свідчить про значні втрати російських окупантів», — додали у Генштабі.

Нагадаємо, що 15 червня майже 50 країн, які надають військову допомогу Україні, проводять саміт «Рамштайн 3». Очікується, що на зустрічі будуть прийняті важливі рішення щодо передачі ЗСУ важких озброєнь та боєприпасів, які необхідні, щоб зупинити супротивника та перейти у контрнаступ.

Фото Генштаба ЗСУ

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