З артилерії рівняють села із землею: ворог не може просунутися на жодному з напрямків і «відігрується» на мирному населенні, — Генштаб

Ворог продовжує завдавати удари по українським населенним пунктам, під обстріли потрапила цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Сопич, Баранівка, Уланове та Бачівськ на Сумщині, а на Харківщині — в районах населених пунктів Перемога, Руська Лозова, Стара Гнилиця, Байрак, Верхній Салтів та Замулівка, завдано авіаудару неподалік Мосьпанового.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та розповіли про ситуацію на фронті станом на початок 112-ї доби спротиву агресору.

На Слов’янському напрямку ворог зосередився на продовженні наступу на Слов’янськ. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Шевелівка, Вірнопілля, Грушуваха, Нова Павлівка, наніс авіаудар поблизу Гусарівки. ЗСУ відбили штурм противникаї в районах населених пунктів Богородичне та Долина. Тривають бої в районі Краснопілля.

На Донецькому напрямку під обстріли потрапили населені пункти Устинівка, Тошківка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Антонівка та Кам’янські Дачі, а на Лиманському — об'єктицивільної інфраструктури неподалік Сидорового, Маяків та Закітного.

На Сєвєродонецькому напрямку українські воїни успішно відбивають спроби штурмових дій противника у Сєверодонецьку та Тошківці, бойові дії тривають. Під обстрілами ворога — цивільна інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіно, ворожа авіація завдала авіаудару поблизу Білої Гори.



На Бахмутському напрямку ворог вів артобстріли наших позицій в районах Спірного, Яковлівки, Покровського, Клинового та Новолуганська. Авіаудар армійської авіації зафіксовано поблизу Устинівки. Наступ противника, завдяки діям наших воїнів, у районі Миколіївки захлинувся. Ворог зазнав втрат та відійшов. Вів штурмові дії в районах населених пунктів Золоте-3, Новолуганське, Берестове, але зазнав втрат і відійшов. Веде штурмові дії в районі Врубівки, бої тривають.

На Новопавлівському відбито наступ ворога у районі населеного пункту Шевченко.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів, обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Іль’їнка, Мар’їнка, Антонівка, Червоне та Новосілка, завдав авіаудару неподалік Кам’янського.

На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв населені пункти Тополине, Лепетиха, Березнегувате, Кобзарці, Шевченкове, Посад-Покровське та Лупареве. Завдав авіаудару поблизу Князівки.

Також у Генштабі ЗСУ повідомили про втрати ворога з 24 лютого.

Нагадаємо, що нещодавно масований ракетний удар ворог наніс по Тернопільщіні — у Чорткові постраждало більше двадцяти людей.

Фото Генштабу ЗСУ

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