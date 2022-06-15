Китайські вчені заявили, що їм, можливо, вдалося зловити сигнали позаземної цивілізації

У середу, 15 червня, китайське видання Science and Technology Daily розмістило на своєму сайті повідомлення про те, що астрономи КНР з великою ймовірністю виявили ознаки позаземної цивілізації. Найбільший у світі радіотелескоп Sky Eye (Небесне око) зафіксував вузькосмугові електромагнітні сигнали, які відрізнялися від інших, раніше виявлених астрономами.

Як повідомляє американське агентство Bloomberg, через деякий час повідомлення було видалено. Проте, інформацію вже встигли підхопити інші китайські видання, зокрема державні агенції. Вона також швидко поширювалася користувачами найбільшої в КНР соціальної мережі Weibo.

У замітці цитувався керівник групи китайських учених, котра офіційно займається пошуком позаземних цивілізацій. Чжан Тонцзе наголошував, що він та його колеги продовжують вивчати зафіксовані сигнали. Вчений пояснив, що Sky Eye грає вирішальну роль у пошуку інопланетного розуму. Телескоп, діаметр якого становить 500 метрів, має надзвичайну чутливість у низькочастотному радіодіапазоні. Тонцзе не виключав, що зафіксовані незвичайні сигнали були радіоперешкодами.

Телескоп Sky Eye встановлений на південному заході Китаю у провінції Гуйчжоу. Група Чжана Тонцзе розпочала роботу у вересні 2020 року. У тому ж році вона виявила два набори підозрілих сигналів, спостерігаючи за екзопланетами. Потім усе повторилося у 2021 році. Нинішня фіксація стала вже третьою за рахунком.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що китайські вчені виявили на зворотному боці Місяця загадковий кубічний об'єкт.

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