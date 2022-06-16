«Світ хоче вчитися в українців тому, як потрібно воювати і перемагати»: Зеленський про дії ЗСУ

За 112 днів війни українська армія довела, що мудрість і хоробрість на полі бою разом із умінням переграти ворога в тактичному плані дають значний результат навіть попри значну перевагу російських окупантів у кількості солдатів та техніки.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні за підсумками чергового дня війни.

«У всіх міжнародних контактах я чую про те, що світ у захваті від дій наших захисників та захисниць. Світ справді хоче вчитися в українців тому, як воювати і як перемагати», — сказав глава Української держави.

Також Володимир Зеленський прокоментував підсумки зустрічі начальників штабів та міністрів оборони країн світу у форматі Рамштайн, назвавши їх «справді добрими».

Він нагадав, що 15 червня відбулася третя зустріч, «і новини справді добрі».

«Чекаємо на збільшення цієї підтримки. Є черговий сигнал, що оборонна підтримка України буде постійною», — додав він.

Також Зеленський заявив, що в рамках Рамштайну Британія та Данія оголосили про проведення у серпні спеціальної донорської конференції у Копенгагені. Попередньо залучено 14 держав.

Крім того, президент розповів про свою розмову із Президентом США Джо Байденом.

«Сполучені Штати оголосили про нове посилення нашого захисту — новий пакет підтримки на мільярд доларів. Це береговий захист, артилерія, сучасні ракетні системи. Будемо чекати. Вдячний за цю підтримку, вона особливо важлива, перш за все, для нашої оборони на Донбасі», — сказав Зеленський.

Він також обговорив із Байденом тактичну ситуацію на полі бою, «і те, як прискорити нашу перемогу».

«Санкції, політика, економічна взаємодія — готуємось до нових кроків», — заявив президент.

Нагадаємо, у середу, 15 червня, президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги, який включає не лише озброєння та боєприпаси на суму 1 мільярд доларів, але й грошовий грант у 225 мільйонів доларів на гуманітарні потреби українців.

Фото Офісу президента

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