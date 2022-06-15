Байден заявив про виділення Україні зброї та боєприпасів ще на мільярд доларів

У середу, 15 червня, президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету допомоги. Йдеться про озброєння та боєприпаси на суму 1 мільярд доларів та 225 мільйонів доларів на гуманітарні потреби.

Ось повний текст заяви президента Байдена:

«Сьогодні вранці я розмовляв із президентом Зеленським. Ми обговорили жорстоку війну, яку розв'язала Росія. І ця війна продовжується. Я знову запевнив, що США рішуче підтримують Україну, оскільки вона захищає демократію. Ми підтримуємо її суверенітет і територіальну цілісність перед нічим не спровокованою російською агресією.

Я поінформував президента Зеленського, що Сполучені Штати виділяють ще один мільярд доларів на безпеку України, зокрема додаткову артилерію та протикорабельні ракети, а також артилерійські боєприпаси та ракетні системи, які необхідні Україні для забезпечення оборонних операцій на Донбасі. Ми також обговорили зусилля міністра оборони Остіна у Брюсселі щодо координації додаткової міжнародної допомоги Збройним силам України.

Ми також віддані наданню допомоги українцям, чиї життя були зруйновані цією війною. Сьогодні я оголошую про виділення додаткових 225 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу, зокрема постачання безпечної питної води, медичного обладнання та ліків, продовольства, тимчасового житла та фінансової допомоги сім'ям.

Мужність, стійкість та рішучість українського народу продовжує надихати весь світ. І Сполучені Штати, разом із нашими союзниками та партнерами, не вагаються у нашій підтримці українців у їхній боротьбі за свободу".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про проведення у Брюсселі 15 червня саміту «Рамштайн 3» за участю міністра оборони США Ллойда Остіна та представників майже 50 країн, які надають військову допомогу Україні.

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