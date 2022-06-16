Оголошено набір учасників реаліті-шоу «Гра в кальмара» із найбільшим призовим фондом в історії телебачення

У середу, 15 червня, стримінгова компанія Netflix оголосила набір тих, хто бажає взяти участь у телевізійному реаліті-шоу, в основу якого покладено найуспішніший в історії серіал «Гра в кальмара» (Squid Game). Представники компанії одразу запевнили, що нікого вбивати під час шоу не будуть, як це відбувається у серіалі. Гравцям доведеться змагатися за найбільший в історії реаліті-шоу грошовий приз — 4 мільйони 560 тисяч доларів.

Шоу вже отримало назву — «Гра в кальмара: Виклик». Планується зняти 10 випусків. «Гравці змагатимуться у цілій низці змагань, навіяних оригінальним серіалом, із несподіваними доповненнями. Їхні стратегії, альянси, а також особистість кожного учасника будуть піддані випробуванням на міцність у міру того, як навколо будуть усуватися конкуренти», — йдеться в заяві Netflix.

Для участі у реаліті-шоу хочуть набрати 456 людей. Саме стільки гравців розпочинали смертельну боротьбу за грошовий приз у першому сезоні «Ігри у кальмара». До речі, практично одночасно з анонсом реаліті-шоу Netflix оголосила про запуск роботи над другим сезоном серіалу. Щоправда, поки що не повідомляється навіть приблизна дата прем'єри.

Подати заявку на участь у шоу «Гра в кальмара: Виклик» може будь-яка людина старше 21 року, що розмовляє англійською. Зйомки відбудуться на початку 2023 року і триватимуть близько чотирьох тижнів.

Нагадаємо, серіал «Гра в кальмара» побив усі рекорди популярності. За перші 28 днів показу його переглянуло 111 мільйонів передплатників Netflix.

Західні ЗМІ вважають, що компанія змушена була зробити ставку на реаліті-шоу, хоча цей формат є для неї абсолютно новим. Весною Netflix вперше за 10 років існування оголосила про скорочення кількості передплатників. Неприємний для компанії факт пояснюється появою великої кількості конкурентів на ринку стрімінгового телебачення, а також відходом Netflix з російського ринку через війну в Україні. Компанії довелося підіймати тарифи для передплатників. Все це знизило ринкову вартість Netflix на 50 мільярдів доларів із гаком.

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