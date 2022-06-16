Відвідали Ірпінь та зустрілися із Зеленським: стали відомі перші подробиці візиту лідерів країн ЄС до України

Лідери Франції, Німеччини та Італії Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі, а також президент Румунії Клаус Йоханніс, який приєднався до них уже в Україні, близько 11:45 ранку відвідали багатостраждальне місто Ірпінь Київської області.

Про це йдеться у сюжеті місцевого телеканалу.

Побачивши руїни міста, президент Франції назвав дії росії військовим злочином і додав, що Україна має перемогти у війні.

«Ірпінь в Україні. Ми бачили спустошене місто і шрами варварства. І героїзм українців, які зупинили російську армію, що наступала на Київ. Україна чинить опір. Вона повинна зуміти перемогти», — сказав він.

Як пише BFM TV, Макрон привітав «героїзм українців перед лицем варварства», і сказав, що в Ірпінь вони приїхали, «щоб висловити повагу».

На запитання журналістів про висловлювання, в яких він говорив, що росію «не можна принижувати», Макрон відповів, що «Франція була поряд з Україною з першого дня. <…> Ми на боці українських чоловіків та жінок — без будь-якої двозначності».

Він також додав, що Париж повністю підтримує розслідування військових злочинів армії росії в Україні, і резюмував, що незабаром зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським, щоб «поговорити про те, що буде далі».

«C'est très important qu'ils se rendent compte des dégâts»



L'ambassadeur de France en Ukraine témoigne de la visite des dirigents européens à Irpin pic.twitter.com/wlpVflV2gJ - BFMTV (@BFMTV) June 16, 2022

У свою чергу канцлер ФРН додав: «Це багато говорить про агресивну війну росії, яка просто націлена на знищення. Ми повинні враховувати це у всьому, що ми вирішуємо».

Прем'єр Італії заявив, що лідерам варто було побачити наслідки російської агресії в Ірпені.

«Тут місце руйнування, але також і надії. Багато чого з того, що вони мені розповіли, стосується майбутнього та відновлення. Це люди, згуртовані війною, які можуть робити те, чого вони, можливо, не могли б зробити перед війною» , — сказав він.

А президент Румунії після візиту до Ірпіня закликав притягнути до відповідальності російських злочинців.

«Немає слів, щоб описати ту неймовірну людську трагедію та жахливі руйнування, які ми побачили сьогодні в Ірпені. Я знову наполегливо закликаю, щоб усі російські злочинці були притягнуті до відповідальності» , — написав він у соцмережі.

Потім лідери країн ЄС зустрілися із президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Макрон, Шольц, Драгі прибули до Києва сьогодні вранці. Одразу після їхнього приїзду в Києві пролунав сигнал тривоги. Європейські лідери прибули до української столиці потягом, після чого вирушили до готелю, а потім — до Ірпеня.

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