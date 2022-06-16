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Україна

Відвідали Ірпінь та зустрілися із Зеленським: стали відомі перші подробиці візиту лідерів країн ЄС до України

16:56 16 червня 2022
Тріо європейських лідерів у Києві

Лідери Франції, Німеччини та Італії Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі, а також президент Румунії Клаус Йоханніс, який приєднався до них уже в Україні, близько 11:45 ранку відвідали багатостраждальне місто Ірпінь Київської області.

Про це йдеться у сюжеті місцевого телеканалу.

Побачивши руїни міста, президент Франції назвав дії росії військовим злочином і додав, що Україна має перемогти у війні.

«Ірпінь в Україні. Ми бачили спустошене місто і шрами варварства. І героїзм українців, які зупинили російську армію, що наступала на Київ. Україна чинить опір. Вона повинна зуміти перемогти», — сказав він.

Як пише BFM TV, Макрон привітав «героїзм українців перед лицем варварства», і сказав, що в Ірпінь вони приїхали, «щоб висловити повагу».

На запитання журналістів про висловлювання, в яких він говорив, що росію «не можна принижувати», Макрон відповів, що «Франція була поряд з Україною з першого дня. <…> Ми на боці українських чоловіків та жінок — без будь-якої двозначності».

Він також додав, що Париж повністю підтримує розслідування військових злочинів армії росії в Україні, і резюмував, що незабаром зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським, щоб «поговорити про те, що буде далі».

У свою чергу канцлер ФРН додав: «Це багато говорить про агресивну війну росії, яка просто націлена на знищення. Ми повинні враховувати це у всьому, що ми вирішуємо».

Прем'єр Італії заявив, що лідерам варто було побачити наслідки російської агресії в Ірпені.

«Тут місце руйнування, але також і надії. Багато чого з того, що вони мені розповіли, стосується майбутнього та відновлення. Це люди, згуртовані війною, які можуть робити те, чого вони, можливо, не могли б зробити перед війною» , — сказав він.

А президент Румунії після візиту до Ірпіня закликав притягнути до відповідальності російських злочинців.

«Немає слів, щоб описати ту неймовірну людську трагедію та жахливі руйнування, які ми побачили сьогодні в Ірпені. Я знову наполегливо закликаю, щоб усі російські злочинці були притягнуті до відповідальності» , — написав він у соцмережі.

Потім лідери країн ЄС зустрілися із президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Макрон, Шольц, Драгі прибули до Києва сьогодні вранці. Одразу після їхнього приїзду в Києві пролунав сигнал тривоги. Європейські лідери прибули до української столиці потягом, після чого вирушили до готелю, а потім — до Ірпеня.

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