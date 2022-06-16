Їхали в поїзді всю ніч: в Україну прибули Шольц, Макрон та Драгі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну з Польщі і зараз прямують до Києва.

Поїздка із Жешува тривала десять годин, пише RaiNews.

Також факт прибуття підтвердив у своєму Telegram голова «Укрзалізниці» Олександр Камишин.

Прямо в поїзді Драгі, Макрон та Шольц зустрілися за вечерею для обговорення деталей візиту.

Зустріч політиків у поїзді

Сьогодні глави трьох держав проведуть зустріч із президентом Володимиром Зеленським, вони обговорять питання щодо членства України в ЄС.

«Італія підтримує, і надалі рішуче підтримуватиме прагнення України стати частиною Європейського Союзу», — наводить видання слова Драгі, які він сказав під час візиту до Єрусалиму напередодні.

Також на порядку денному зустрічі — обговорення ситуації на Донбасі та розблокування українських портів для вивезення зерна.

Нагадаємо, увечері 15 червня на третьому саміті контактної групи з оборони України міністри оборони та начальники генштабів армій близько 50 країн схвалили надання Києву нових партій озброєння, включаючи три системи залпового вогню MARS II та «багато сотень ракет до них» від Німеччини. Проте фізично вони опиняться в Україні лише наприкінці липня — на початку серпня. Затримка пояснюється тим, що ця техніка передається із стратегічних запасів Бундесверу.

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