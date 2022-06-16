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Не Ані Лорак: Loboda не побоялася приїхати на батьківщину в Ірпінь та жахнулася побаченому (відео)

12:15 16 червня 2022
Не Ані Лорак: Loboda не побоялася приїхала на батьківщину в Ірпінь та жахнулася побаченому (відео)

Українська співачка Світлана Лобода приїхала до свого рідного міста Ірпеня, де спілкувалася з місцевими жителями, а також разом із мером Олександром Маркушиним пройшлася по руїнах, які залишили по собі окупанти.

Схоже, введене справило на неї незабутнє враження, про що вона написала в Instagram.

«Я не знаю, що має статися, щоб українці пробачили все, що відбувалося тут! Ірпінь. 112-й день війни», — написала вона.

Фоловери дружно підтримали співачку, висловивши подяку за те, що Світлана чесно розповідає мільйонам своїх підписників про те, що відбувається в Україні.

У пості, опублікованому напередодні, співачка заявила про роботу Loboda Help Center, який допомагає українцям, що постраждали від війни. За її словами, за 22 дні існування психологи центру провели 262 консультації.

Зазначимо, що з початком війни співачка довго не висловлювала свого ставлення до дій окупантів на рідній для неї землі, але потім, осмисливши ситуацію, заявила про свою антивоєнну позицію і навіть почала допомагати українській армії.

Від навали орків постраждав і танцюрист балету співачки — Назар Грабар, будинок якого у сусідній з Ірпенем Бучі рашисти перетворили на смердючі руїни.

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