Поллє як із відра: синоптик попередила киян і жителів інших регіонів про зливи, що насуваються

Схоже, літня спека вирішила дати перепочинок мешканцям кількох областей, тож погода у п'ятницю в Україні — на відміну від Іспанії, Португалії та Франції — буде досить комфортною.

Погода в Європі

Про це пише в соцмережі синоптик Наталія Діденко.

«Температура повітря 17 червня у більшості наших областей становитиме протягом дня +20+27 градусів, а у західних областях могло б бути і тепліше, очікується +17+22 градуси. Вітер не сильний, північно-західного напрямку», — зазначає вона.

У той же час, дощі з грозами пройдуть завтра в західних областях, місцями на Півночі, а також у Вінницькій, Черкаській, Одеській областях. При грозах можливі шквали. На решті території — без опадів.

Особливо слід згадати столицю: у Києві п'ятниця буде помірковано теплою, +23, +24 градуси. Але в другій половині дня можна чекати дощ із грозою, а ввечері в п'ятницю опади можуть посилитися.

«Візьміть це до уваги!» — застерігає Наталя Діденко.

Завдяки дощу у суботу у Києві стане холодніше, але вже у неділю-понеділок спека знову повернеться.

«Червень перемахнув середину, літо мудріє, набирає сили, краси, зрілості, впевненості — так, як усі українці. Літо перемогло і ми переможемо!» — упевнена синоптик.

Нагадаємо, згідно з прогнозами заступника начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталії Голені, третя декада червня знову почнеться зі спеки. У цей період ночами стовпчики термометрів показуватимуть плюс 17−22, а вдень очікується 28−34 вище нуля.

Фото Українського Гідрометцентру

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