Спека до плюс 34 ще повернеться в Україну у червні: синоптики назвали дату

За прогнозами синоптиків, спека, яка накрила Україну, відступить через прихід до країни нового атмосферного фронту, але ще повернеться.

У середу, 15 червня, невеликий дощ можливий місцями на сході країни, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду (така сила вітру очікується протягом усього тижня). Вдень на заході місцями до плюс 19, у Криму повітря прогріється до 29 градусів тепла.

Фото Укргідрометцентру

У четвер, 16 червня, очікується суха погода, температура вдень від плюс 22 на заході до 28 градусів тепла на півдні.

Фото Укргідрометцентру

У п'ятницю, 17 червня, грозові дощі можливі на заході та півночі України. Вдень на заході подекуди стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 20, на півдні повітря прогріється до 27 градусів тепла.

Фото Укргідрометцентру

У суботу, 18 червня, грозові дощі можливі в центрі, а також на сході та місцями на півдні. Температура — від плюс 20 у центрі до 28 градусів у Криму.

Фото Укргідрометцентру

У неділю, 19 червня, очікується суха погода. Вдень від плюс 25 на сході та півночі до 30 градусів тепла на заході.

Фото Укргідрометцентру

«У період 20−24 червня очікується поле підвищеного тиску, яке зумовить переважно суху та спекотну погоду, — розповіла „ФАКТАМ“ заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — У цей період ночами стовпчики термометрів показуватимуть плюс 17−22, а вдень очікується 28−34 вище за нуль».

Раніше народний синоптик Володимир Деркач прогнозував, що у червні на українців чекає переважно помірне тепло з кількома періодами спеки, у липні ймовірні сильні опади, а початок серпня обіцяє справжню літню погоду.

Фото Pixabay

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