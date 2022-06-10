Пекло до +34°: синоптик попередила українців про страшну спеку на вихідних
Обіцяна раніше синоптиками спека в Україні продовжує посилюватись, і вже завтра, 11 червня, температура в Україні сягатиме +34 градусів.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.
«У суботу та на Трійцю температура повітря в більшості областей складе +28…+34 градуси. Свіжим очікується повітря в західній частині України, там передбачається протягом дня +24…+29 градусів», — написала вона в соцмережі .
За прогнозом синоптика, завтра короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях України, місцями на Півдні та в Центрі (Дніпро з районами, Полтава, частково Запоріжжя). На решті території України опади завтра малоймовірні. Вітер, за словами синоптика, буде помірним, лише під час гроз може рвонути до сильного. У Києві в суботу — сухо та дуже спекотно, до +32, +33 градусів.
«Захищайтеся від гарячого повітря, уникайте тривалого перебування на сонці, пийте більше води, прикривайте голову, шукайте тінь, особливо під деревами, там хоча б можна дихати не асфальтом, не зловживайте кавою та міцним чаєм», — рекомендує Діденко.
На Зелену неділю у столиці пройде дощ із грозою (коли на Трійцю не було дощу?), що трохи послабить спеку.
При цьому 12 червня денна температура буде в межах +29 градусів.
Загалом в Україні спека, на щастя, послабшає з вівторка, з 14 червня, і погода може стати схожою на ту, з якої починалося літо-2022.
Фото Pixabay68
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