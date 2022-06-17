Актор Олексій Вертинський переніс складну операцію на серці

Відомий актор театру та кіно, народний артист України Олексій Вертинський переніс складну операцію на серці. Про це повідомила в соцмережах його дочка Ксенія. Втручання провели в кардіоцентрі Ємця. За словами Ксенії, операція пройшла успішно. Тепер артисту знадобиться реабілітація, яка коштує чималих грошей.

Під час війни сім'я Вертинських залишилася без роботи і без заробітку. Тому Ксенія наважилася попросити допомоги в соціальних мережах.

«Ми потребуємо фінансової допомоги. На жаль, наша професія зараз не на часі й самі ми не зможемо в повному обсязі оплатити лікування та реабілітацію… Я розумію, що дуже складні часи, але вірю в могутність наших людей, бо ми — українці. Будемо вдячні за будь-яку фінансову допомогу, тому що вона маленька не буває», — попросила Вертинська.

На її заклик відгукнулися багато колег, небайдужі шанувальники. Серед них Лілія Ребрик, зірка «Сватів» Ганна Кошмал та багато інших.

«Я закликаю вас допомогти. Всі, хто знають Олексія, знають наскільки він щира, відкрита і прекрасна людина. Ми всі в нього просто закохані. За все своє життя він подарував мільйони посмішок та щирих емоцій глядачам. Нині ми йому дуже потрібні. Давайте допоможемо Олексію стати на ноги якнайшвидше», — писала Кошмал в Інстаграм.

Усього за одну ніч необхідну суму було зібрано. Вранці Ксенія Вертинська подякувала всім за допомогу та оголосила про закриття збору.

«Люди, ви неймовірні. За ніч ми зібрали достатньо коштів на все необхідне! Я вам неймовірно вдячна. Якби я могла обійняти кожного, то зробила б це. Буду тримати всіх у курсі справи. Плачу від захоплення. Дякую дуже», — написала Ксенія.

На пост відреагував і Олексій Вертинський. Він був зворушений такою увагою та згуртованістю колег і шанувальників.

«Ну вас, плачу», — написав артист.

Раніше Оля Полякова розповіла, що серйозні проблеми зі здоров'ям виникли в Олега Винника.

Фото instagram.com/vertinskiy_aleksey

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