«Цього року нам усім потрібно вижити»: пенсійну реформу в Україні зупинено

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна, яка раніше розповідала про модель пенсійної реформи, повідомила, що запровадження механізму накопичувальних пенсій в країні призупинили через війну з росією.

«Цього року, я гадаю, цього року нам потрібно всім вижити», — сказала вона під час телемарафону, відповідаючи на запитання про пенсійну реформу, повідомляє «На пенсії».

Натомість, за словами міністра, накопичувальні пенсійні рахунки можуть бути дуже гарною перспективою для повернення людей до країни наступного року.

«Ми зараз над цим думаємо. Які це можуть бути категорії, який потрібен ресурс, щоб створити ці рахунки», — сказала вона, додавши, що це не просто перспектива для людини, а й ресурс, який можна використовувати для відновлення України.

Нагадаємо, що пенсійну реформу, яка передбачала запровадження разом із солідарною ще й накопичувальну систему, планували проводити у кілька етапів. Планувалося, що сам працівник та його роботодавець приєднувалися б до процесу накопичення поступово.

Раніше Марина Лазебна заявляла, що через війну пошта не може доставити пенсії близько 300 тисячам пенсіонерів, які опинилися на окупованих територіях або в зоні ведення бойових дій.

Фото Pixabay

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