З виплатою пенсії частині українців виникли проблеми: хто залишиться без грошей

У зв'язку з тим, що на тимчасово окупованих ворогом територіях залишається близько 300 тисяч українців, їм в даний час не може бути доставлено пенсію.

Про це заявила в ефірі телемарафону міністр соціальної політики Марина Лазебна.



«Звичайно, у нас є проблеми з можливістю скористатися будь-якими засобами на тимчасово окупованій території. Пошта не може доставити цим людям гроші. Ми бачимо десь 300 тисяч людей, яким ми не можемо доставити (пенсію.- Авт.)», — відзначила із жалем вона.

Водночас усі, хто отримує гроші на банківську картку, продовжують це робити. Але якщо людина отримувала через пошту, то це питання «чи може листоноша донести» — тобто, ризикувати власним життям заради видачі виплат.

За її словами, було розроблено два механізми: якщо пошта не працює, то людині відкривається в Ощадбанку за замовчуванням рахунок та його пенсія зберігається. І другий — дзеркальний алгоритм, якщо банк не працює — тоді пошта має донести.

При цьому Лазебна зазначила, що, незважаючи на війну в Україні, не скоротили жодної соціальної виплати і продовжують стовідсоткове фінансування незалежно від території, де людина проживає, навіть якщо вона переїхала за кордон.

У свою чергу, у Пенсійному фонді України зазначили, що станом на 13 червня на пенсійні виплати спрямовано 31 млрд грн, у тому числі 9,2 млрд грн — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 21,8 млрд грн — через уповноважені банки.

Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум, а «Укрпоштою» доставлено 38,35% профінансованої суми за червень.

Нагадаємо, днями Кабінет Міністрів офіційно унормував питання виплат пенсій та інших соціальних виплат на територіях, де не провадиться діяльність АТ «Ощадбанк» та інших банківських установ через військові дії або тимчасову окупацію. Відповідно до рішення жителям таких територій виплати будуть здійснюватися через АТ «Укрпошта», проте пенсії та інші соцвиплати вирішено здійснювати «з урахуванням технічної можливості та пріоритетності забезпечення безпеки життя та здоров'я працівників та клієнтів».

Фото facebook.com/ukrposhta/

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