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Спорт

Відомий український тренер розповів, як спалив танки рашистів

12:22 17 червня 2022
Руслан Забранський

Ексфутболіста львівських «Карпат» та «Миколаєва» Руслана Забранського початок війни застав у Миколаєві, де він залишився разом із сім'єю після завершення кар'єри та у 2010-х очолював однойменний клуб із міста на півдні нашої країни.

Утім, авторитетний фахівець разом із місцевими жителями дали гідну відсіч окупантам, які мали намір зайти до міста. «На початку війни росіяни зайшли до міста. Але ми серйозно підготувалися, я сам брав участь. Шини ставили, готували „бандера-смузі“. Танки зайшли, але вони настільки безглузді, що заблукали в місті. Ми спалили їх при виїзді. Вони не знали, куди в'їхали, і поверталися до Херсона», — зізнався Забранський в інтерв'ю програмі «Ще настане час», що виходить на Youtube-каналі ФК «Карпати» (Львів).

Щоправда, потім 51-річний тренер все ж таки змушений був вивезти сім'ю з Миколаєва на захід країни. «Коли мій трирічний син практично перестав спати вночі, вибору не залишилося. Вирішили з дружиною, що треба виїжджати з Миколаєва. Там дуже важко перебувати — стріляють куди завгодно, сигнал тривоги не встигають вмикати. З Херсона долітає за дві хвилини», — згадав пережиті жахи війни фахівець.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що сумчанин Сергій Проневич долав десятки кілометрів, щоб палити ворожу техніку.

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