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Спорт

У НХЛ порушили багаторічну традицію через війну в Україні

17:29 17 червня 2022
Тампа-Бей із Кубком Стенлі

Усе більше російських спортсменів відчувають на собі наслідки повномасштабної війни, розв'язаної їхньою країною на території України.

Зачепило «відлуння війни» й хокеїстів країни-агресора, які виступають за океаном у найсильнішій лізі світу — НХЛ. Керівництво організації пішло на радикальні міри та вирішило порушити багаторічну традицію, згідно з якою гравці володаря Кубка Стенлі могли під час літньої паузи привезти почесний трофей на батьківщину. Так ось, цього року такого привілею буде позбавлено представників росії, а також білорусі, яка є посібником у війні проти України.

Додамо, що до фіналу Кубка Стенлі цього року вийшли «Тампа-Бей Лайтнінг», який став володарем почесного трофею у двох останніх сезонах, та «Колорадо Евеланш». У складі «блискавок» виступають три росіянини (Андрій Василевський, Нікіта Кучеров, Михаїл Сергачов), кольори «Евс» захищають двоє представників країни-агресора (Валерій Нічушкін та Михаїл Мальцев).

У першому фінальному матчі «Колорадо» на своєму майданчику здобув перемогу в овертаймі (4:3) та повів у серії, яка триває до чотирьох перемог однієї з команд.

Огляд матчу «Колорадо» — «Тампа-Бей» — 4:3 (ОТ)

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що хокеїст НХЛ забив гол у свої ворота кидком через весь майданчик.

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