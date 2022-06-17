Військові заборонили салюти та гучні піснеспіви у Києві

У мережу виклали скан доручення начальника Київської міської військової адміністрації генерал-майора Миколи Жирнова щодо дотримання режиму тиші у столиці.

У документі, який в мережу виклав «Реальний Київ», зокрема, зазначається, що гучні звуки погано позначаються на психіці жителів міста, які живуть в умовах війни та очікування можливих ракетних ударів. Йдеться про салюти, феєрверки, трансляцію гучної музики та гучне співання пісень на вулиці.

Нагадаємо, що раніше у столиці посилювали контроль за дотриманням комендантської години, а також забороняли навігацію для маломірних суден на водних об'єктах у межах Києва на період воєнного стану.

Фото Pixabay

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