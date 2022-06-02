Киян залишили без прогулянок на яхтах та човнах: у столиці запроваджено низку нових заборон

Столиця України місто-герой Київ із 2 червня заборонила навігацію для маломірних суден (катери, вітрильники, човни, яхти, гідроцикли) та вирішила посилити контроль за дотриманням комендантської години.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

«Комендатура Києва посилить контроль за дотриманням комендантської години… У столиці з сьогоднішнього дня, 2 червня, заборонено навігацію для маломірних суден на водних об'єктах у межах міста Києва на період воєнного стану», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, посилений контроль стосується роботи розважальних закладів та закладів громадського харчування під час комендантської години — вона, як відомо, скоротилася на 1 годину і діє з 23:00 до 5:00.

Але оскільки з 2 червня Київ продовжив дозвіл на продаж алкоголю в магазинах до 19:00 (перш за все реалізація оковитої була дозволена до 16:00), а в закладах громадського харчування до 22:00, то сам собою напрошується висновок про тому, що влада наполегливо рекомендує киянам та гостям столиці не поєднувати два види задоволення — управління яхтами-катамаранами та споживання міцних спиртних напоїв. І, можливо, в чомусь вони справді мають рацію.

Нагадаємо, з 15 травня у Києві скоротили час комендантської години та відкоригували режим роботи комунального транспорту.

Фото yachta.kiev.ua

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